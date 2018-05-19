KKTC'de 19 Mayıs kutlamaları

Lefkoşa'da düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, KKTC'nin ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, milletvekilleri, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI...

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıtkabir'den getirilen toprak, Boğaz Şehitliği'nde şehitlerin toprağına karıştırılmak üzere Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından Meclis Başkan Yardımcısı Töre’ye sunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Özyiğit, Bayrak Radyo Televizyonundan (BRT) yaptığı konuşmada, bugünün, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinin ilk adımlarının atıldığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 99. yıl dönümü olduğunu belirterek, bir ülkenin kendi ayakları üzerine kalkışı ve onurlu mücadelesinin üzerinden neredeyse bir asır geçtiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının da Atatürk ilkelerini, demokratik, laik ve çağdaş yaşam biçimini benimseyerek içselleştirdiğini dile getiren Özyiğit, “Diğer yandan, bu anlamlı ve tarihi günün bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edilmesi de O’nun, gençlere olan inancının, güveninin en somut göstergesidir. Yarınlarımızın teminatı olan siz gençlerimizin Atatürk'ün çizdiği yol doğrultusunda ilerleyeceğine, ülkesine sahip çıkarak kendini her alanda geliştirerek, çok daha sağlam temeller üzerinde ileriye taşıyacağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

ATAM İZİNDEYİZ KORTEJİ

Lefkoşa’daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde akşam saatlerinde Atatürk Anıtı önünden Dereboyu Caddesi'ne doğru "Atam İzindeyiz Korteji" düzenlenecek.