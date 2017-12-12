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KKTC'de Erdoğan'a hakaret içeren karikatüre tepki

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Afrika gazetesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren karikatürü yayınlamasına ilişkin gerekenin yapılacağını belirtti.

AA | 12.12.2017 - 08:59..
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özgürgün

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, KKTC'de yayın yapan Afrika gazetesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren karikatürü sayfalarına taşımasına ilişkin, "Ne gazeteciliğe ne de insanlığa sığar." dedi.

Başbakan Özgürgün, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, böyle bir yayının KKTC'de olmaması gerektiğini söyledi.

Özgürgün, "Böyle bir şey ancak düşman devletler arasındaki bir ortamda belki yapılabilir. Onu da kabul etmiyorum. Onun bile edebi vardır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BİZİM NEFES BORUMUZDUR"

Benzer yayınların daha önce de yapıldığını hatırlatan Özgürgün, "Türkiye bizim nefes borumuzdur. Hiçbir insana bu şekilde aşağılama yapılmaması lazım. Bu, bizi derinden üzdü. Ne gazeteciliğe ne insanlığa sığar." diye konuştu.

"YASAL BAKIMDAN GEREKEN YAPILACAK"

Özgürgün, söz konusu gazeteyle ilgili yasal bakımdan ne gerekiyorsa yapılacağını vurguladı.

Türkiye'nin kendisinin ana vatanı olduğunu, "ana vatanım" demeyene de saygısının olduğunu dile getiren Özgürgün, şunları kaydetti: "Türkiye, yasal olarak burayı tanıyan, burada büyükelçilik açmış olan tek ülkedir ve bizimle diplomatik ilişki içerisindedir. Ciddi şekilde burayı seven, değer veren bir Cumhurbaşkanı var. Böyle bir ilişki içinde olduğumuz ülkenin Cumhurbaşkanı'na karşı yapılan böyle bir yayından çok büyük üzüntü içerisindeyim. Çok nahoş, bana göre gazeteciliğe sığmayan bir yayın yapılmıştır. Öyle bir şey başka bir yerde yayımlanmış olsa bile bunu gördüğünüz zaman ayıplarsınız. Bu eleştiri değil, aşağılamadır."

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