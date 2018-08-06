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KKTC’de patlama: 5 yaralı

Lefkoşa'da bir şirket tarafından asfaltlama çalışması yapıldığı sırada patlamamış bir bomba infilak etti. Patlamada, 5 işçi yaralandı.

İHA | 06.08.2018 - 21:52..
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KKTC'nin başkenti Lefkoşa’ya bağlı Hamitköy bölgesinde askeri atış alanındaki asfaltlama çalışmaları esnasında meydana gelen patlamada yaralanan 5 işçiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Ağır yaralı olan bir işçinin sağ kolunun üstten koptuğu, diğerinin ise vücudunun çeşitli yerlerinde şarapnel parçaları olduğu belirtildi. İşçilerin kimliklerinin ise Teoman Erbaş, Adem Tunç, Fatih Balcı, Sadi Koçyiğit ve Uğur Mert olduğu aktarıldı.

Patlamanın işçilerden birinin bölgede bulduğu patlamamış bir el bombasını taşın üzerine düşürmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi.

KKTC’de patlama: 5 yaralı VİDEO


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