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KKTC'de Rum Kesimi'ne bilgi sızdıran bir kişi yakalandı

Rumlarla iş birliği yaptığı belirlenince takibe alınan Mehmet Besimoğlu, Gazimağusa Limanı'ndaki askerler ile birliği fotoğraflarken yakalandı.

DHA | 29.08.2018 - 22:54..
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KKTC'de Rum Kesimi'ne bilgi sızdıran bir kişi yakalandı

KKTC polisi, Rumlarla iş birliği yaptığını tespit ettiği Mehmet Besimoğlu'nu takip etmeye başladı. Besimoğlu'nun Rumlarla yaptığı görüşme ve buluşmalar kayda alındı. Besimoğlu, en son Gazimağusa Surlariçi'ne giderken, takip edildi.

ASKERİ BİRLİĞİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKERKEN YAKALANDI

Canbulat Müzesi'nin surlarına çıkan Besimoğlu, bir köşeye çekilip, Gazimağusa Limanı'ndaki askeri birlik ile askerlerin dijital makineyle fotoğraflarını çekmeye başladı. Bu sırada operasyonu başlatan polis ekipleri, Besimoğlu'nu yakalayıp, gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Besimoğlu'nun makinesinde yapılan incelemede, askerler ile birliğin fotoğrafları bulundu.

RUM TARAFI İÇİN ÇALIŞTIĞINI İTİRAF ETTİ

Mehmet Besimoğlu, polis merkezindeki ilk ifadesinde, Gazimağusa Limanı'ndaki askerler ile birliğin fotoğraflarını, ismini söylemediği Rum'a vermek üzere çektiğini itiraf etti. Üzerinde Rum hattı bulunan Besimoğlu'nun, adı henüz öğrenilemeyen Rum ile sürekli telefonda konuştuğu da kayda alındı. 'Casusluk' suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Besimoğlu'nun evinde yapılan aramada; cep telefonları, dijital fotoğraf makineleri ve dizüstü bilgisayarlar bulundu. Polis, el koyulan eşyalar üzerinden araştırma başlattı.

KKTC'de Rum Kesimi'ne bilgi sızdıran bir kişi yakalandı

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