KKTC'de TL yerine farklı para birimine geçiş gündemde

Başbakanlık'ta basın toplantısı düzenleyen KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, "Dövizle ilgili olarak bugüne kadarki genel yaklaşım; 'döviz yükselir, elimiz kolumuz bağlıdır' yaklaşımıdır. Çeşitli öneriler var" diye konuştu.

TL DEĞİŞİMİ MASADA

Erhürman, "Farklı para birimine geçme, kurları sabitleme gibi radikal öneriler de masamızdadır" dedi. Erhürman, "Bunları yapacağız anlamında söylemiyorum. Haydi bugün karar verdim de yapayım değil. Biz TL'nin değer kaybı karşısında hiç elimizde olmayan sebeplerle birtakım sıkıntılar yaşıyorsak, bunları Türkiye Cumhuriyeti ile çok daha açık konuşmak durumundayız ve konuşmaya da başladık" ifadelerini kullandı.

DÖVİZ FİYATLARINDA ARTIŞ

"KKTC'de kriz ihtimalinin ciddi bir ihtimal olduğunu da görüyorum" diye sözlerini sürdüren Başbakan Tufan Erhürman, şunları kaydetti:

"Dünya ve Türkiye'deki gelişmeleri yan yana koyduğumuzda durum ortada. Sürekli olarak bu ihtimali dikkate almak zorundayız. Bizde 21 günde bir olan bir akaryakıt fiyatlandırma sistemi var. Döviz ve petrol fiyatlarının artmasının da buna etki edeceğini biliyoruz. Özel okulda çocuk okutan birçok insan da dövizle ödeme yapıyor. Yeni dönem kayıtlarıyla ilgili de ciddi sıkıntılar ortaya çıkacak."

KKTC'DE RESMİ PARA BİRİMİ OLARAK TL KULLANILIYOR

Erhürman, Türkiye'deki seçimden sonraki sürecin kendilerini nereye taşıyacağını inceleyeceklerini belirtti.

KKTC'de resmi para birimi olarak Türk Lirası kullanılıyor. Ancak ülkede araç, mülk alımları ve kiralamalar döviz üzerinden yapılıyor.