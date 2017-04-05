KKTC’de vatandaşlar oy vermeye başladı

KKTC’de ikamet eden Türk vatandaşları, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için bu gün başkent Lefkoşa’da oy verme işlemine başladı.

104 BİN 550 TÜRK VATANDAŞI OY KULLANACAK

Oy vereceklerin oy kullanmaya giderken nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Nüfus cüzdanı getirmeleri mümkün olmayanlar, fotoğraflarının ve TC kimlik numaralarının olduğu pasaport ya da evlendirme cüzdanı gibi diğer resmi kimlik kartlarını kullanabilecek. Kullanılacak oylar, ilgili mevzuattaki hükümlere uygun şekilde sandık başkanları tarafından mühürlenerek Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ndeki kilitli özel bir odada saklanacak. KKTC’deki seçmen sayısının 104 bin 550 olduğu kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarımız anayasa değişikliği halk oylamasında oy tercihlerini 5-9 Nisan tarihlerinde büyükelçiliğimizin hemen yanındaki 20 Temmuz Fen Lisesi salonunda kullanacaklar. Oy kullanma çalışmalarına bu sabah itibariyle düzenli bir şekilde uygulama çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımızın bu halk oylamasına huzur ve güven içinde birbirlerine saygılı bir şekilde katılmalarını temenni ediyoruz. Bu demokratik faaliyetin bize layık bir şekilde vatandaşlarımıza layık bir şekilde düzen içinde kurallara uygun bir şekilde tamamlanmasını bekliyoruz. Bu konuda büyükelçiliğimiz ve seçimle ilgili görevliler sandık kurulu yöneticileri, biz saklama kurulu üyeleri tüm hazırlıklarımız yaptık. Vatandaşlarımıza da gerekli her türlü desteği yapmak için de gerekli hazırlıkları da yaptık. Temennimiz bu çalışmayı da başarıyla sonuçlandırmaktır.”









