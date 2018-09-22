KKTC'de Yunanistan bayraklı gemiye el konuldu

Giyim tarzındaki seçimleri ve estetikleriyle gündeme gelen Süreyya Yalçın'ın, yaptırdığı Hollywood gülüşü için harcadığı fiyat ortaya çıktı.

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Selim Bayraktar Saddam'ın elinden zor kaçtı

'Sümbül Ağa' ya da 'Edip Hoca' olarak tanınan oyuncu Selim Bayraktar'ın hayat hikayesi film gibi.