KKTC'deki seçimlerde sonuç belli oldu

KKTC'de 50 temsilcinin belirlendiği seçimlerde UBP rüzgarı esti. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre; oyların yüzde 35'ini alan Ulusal Birlik Partisi seçimden galip ayrıldı.

KKTC, 50 temsilcisini belirlemek üzere dün sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) oyların büyük bir çoğunluğunu alarak seçimlerin galibi oldu. UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, "Bugün geçmişimizle övünüyoruz, geleceğimize güvenle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

İLK KEZ ÇARŞAF LİSTE UYGULANDI

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edilen Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasası ile KKTC'deki seçimlerde ilk kez çarşaf liste uygulandı.

Seçmenler sadece bulundukları ilçede değil ülke genelindeki 50 milletvekilini belirlemede etkili odu. Milletvekilliği seçimine, 8 siyasi partiden 379 ve 9 da bağımsız olmak üzere toplam 388 aday katıldı.

"MİLLETVEKİLİ İSİMLERİ EN GEÇ SALI SABAHI BELLİ OLACAK"

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Şefik de, milletvekili sayılarının partilere dağılımının ve milletvekili isimlerinin Pazartesi akşamı veya en geç Salı sabahı belli olmasını beklediklerini kaydetti.