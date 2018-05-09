taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.446
USD
4,2800
EURO
5,0751
ALTIN
179,77
PETR
77,1000

KKTC'den Rumlara doğalgaz tepkisi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz doğalgazının Güney Kıbrıs-Girit-Yunanistan ve İtalya üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması projesinin bir barış rotası olmadığını bildirdi.

AA | 09.05.2018 - 11:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Cumhurbaşkanı Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in ev sahipliğinde bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun “East-Med” adı verilen ve Doğu Akdeniz doğalgazının Güney Kıbrıs, Girit, Yunanistan ve İtalya üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasını öngören projeyi bir adım ileriye taşıdıklarının anlaşıldığını belirtti.

KKTC'den Rumlara doğalgaz tepkisi

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in 2018 yılında söz konusu proje güzergahı için aralarında anlaşma imzalayacaklarına işaret eden Akıncı, Avrupa Birliği'nin (AB) bu projeye finansman desteği sağladığının da bilindiğini vurguladı.

"DOĞALGAZ KAYNAKLARINDA KIBRIS TÜRKLERİNİN DE HAKKI VARDIR"

Cumhurbaşkanı Akıncı, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları konusunda Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye’yi dışlayarak barışa ve bölge istikrarına katkının mümkün olmadığını belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu bir barış rotası değildir. Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz kaynaklarında Kıbrıs Türklerinin de hakkı vardır. Bunu ortak yarar temelinde yönetmek ve bölgedeki en kısa, en ucuz ve en hızlı inşa edilebilecek güzergah olarak Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırmak, en makul olandır. Ekonomik akla uygun, barış ve istikrara hizmet edecek, Kıbrıs’ta çözüme katkı sağlayacak yol budur."

KKTC'den Rumlara doğalgaz tepkisi


Akıncı ayrıca, "14 yıl önce Güney Kıbrıs’ı AB’ye tek başına almakla işlenen vahim hataya bir yenisi daha eklenmek üzeredir." uyarısında bulunarak "AB’ye üyelikten sonra çözümden daha da uzaklaşan Rum tarafı, doğalgaz zenginliklerini de tek başlarına sahiplenip, Kıbrıs Türk tarafını ve Türkiye’yi dışlayarak Avrupa’ya ulaştırmayı sağlarsa çözüm için zaten çok az olan motivasyonları hiç kalmayacaktır. Bu gelişme Kıbrıs’ta bölünmüşlüğe hizmet etmekten başka bir işe yaramayacaktır. Bölgede iş birliği ve istikrar istediğini söyleyen başta AB ve BM olmak üzere tüm uluslararası toplumu barışın, istikrarın, ekonomik aklın ve makul olanın yanında yer almaya davet ederim." çağrısında bulundu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Doğubayazıt'ta internet erişimli ve klimalı otobüs durakları
Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesi, ilçeye internet erişimli, klimalı ve güvenlik kameralı otobüs durakları ile hizmet ediyor.
Maçka Parkı'ndan sökülen ağaçlar tomurcuklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Dolmabahçe-Levazım arasındaki trafiği rahatlatacak Maçka Tüneli Projesi kapsamında sökülen ağaçlar yeni yerinde yeşilleniyor.
İdlib'de yeni ateşkes gözlem noktası kuruldu
Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye'nin İdlib bölgesine TSK tarafından 10'uncu gözlem noktası tesis edildi.
Tabelalarda yabancı kelimeleri küçültme kararı
Meclis'te alınan karar göre sokakta gördüğümüz Türkçe tabelaların altında ya da üzerinde yer alan yabancı yazılar artık küçültülecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan kıza tahliye

Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan kıza tahliye

389
İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

97
Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

248
Gezici Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

Gezici Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

226
Muharrem İnce'nin HDP planı suya düştü

Muharrem İnce'nin HDP planı suya düştü

95
Yiğit Bulut'un Türkiye ekonomisine güveni tam

Yiğit Bulut'un Türkiye ekonomisine güveni tam

541
Beştepe'de ekonomi zirvesi

Beştepe'de ekonomi zirvesi

264
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM