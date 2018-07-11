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KKTC’nin 10 bin yıllık tarihi gün yüzüne çıkıyor

Neolitik Dönem'de bölgede bulunan yerleşim, örnek 9 adet kerpiç yapı ile rekonstrüksiye edilerek yeniden canlandırılacak.

DHA | 11.07.2018 - 16:01..
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Proje kapsamında ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap verecek fonksiyonel alanların planlanması ve Akanthou/Tatlısu’yu tüm dünyada tanınır kılmak için estetik kimlik oluşturulması hedefleniyor.

KONFORLU MEKANLAR OLUŞTURULACAK

Rum döneminden kalan dikdörtgen planlı ve yaklaşık 40 çarpı 8 metrelik boyutlardaki 4 adet hayvan ağılının yeniden işlevlendirilmesi planlanıyor. Ziyaretçilerin Arkeopark’ta geçireceği süre boyunca ihtiyaçlarına cevap verecek işlevsel, estetik ve konforun birleştiği mekanlar oluşturulacak.

Arkeopark’ta yer alacak tüm açık ve kapalı alanlar; malzeme, form, doku ve ortak renk özelliklerine sahip ve yerel mimariyi yansıtan bütünsellikte tasarlandı.

KKTC’nin 10 bin yıllık tarihi gün yüzüne çıkıyor


ZİYARETÇİLER KAZILARA TANIKLIK EDECEK

KKTC Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından onaylanan Arkeopark’ta her yaş grubuna hitabeden eğitim ve uygulama alanları da yer alacak.

Programlar kapsamında ziyaretçiler, Tatlısu’nun köklü tarihi içinde kendi serüvenleri ve arkeolojik veriler hakkında bilgi sahibi olacak, aynı zamanda ‘Neolitik Dönem’e dair yapı teknikleri öğrenecek.

Bölge turizmi açısından büyük önem taşıyan proje, Tatlısu Arkeopark’ını ziyarete gelen kişilere gerçek bir kazıya canlı tanıklık fırsatı tanımasıyla da dünyadaki diğer örneklerinden ayrılıyor.

Ziyaretçiler ayrıca dönemin ev yaşantısı, gıda yapımı ve avcılık, balıkçılık gibi geleneksel geçim kaynaklarının tanıtıldığı etkinlere katılma imkânı bulacak.

KKTC’nin 10 bin yıllık tarihi gün yüzüne çıkıyor



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