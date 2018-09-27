KKÜ hayvan sevgisiyle en iyi 300 fakülte arasına girdi

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Veterinerlik Fakültesi, "ShanghaiRanking" tarafından hazırlanan ve üniversiteler ile fakültelerin dünya çapındaki başarı sıralamasını gösteren The Academic Ranking of World Universities (ARWU) araştırmasında ilk 300'e girme başarısı gösterdi.

İK 300'DE

Dünya çapındaki üniversiteler ve fakülteleri çeşitli kriterlere göre derecelendiren ARWU, akademik alanda yaptığı çalışmaların yanı sıra teknik imkanları ve hayvan hastanesi ile Kırıkkale ve çevre illerde hayvan sağlığı hizmetlerine önemli katkılar sağlayan KKÜ Veterinerlik Fakültesini ilk 300 fakülte içerisinde gösterdi.

KKÜ Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başalan,fakültelerinin 2017 yılı sırlamasında dünyadaki akademik kurumların sınıflandırıldığı ARWU organizasyonunda dünyada ilk 300 üniversite arasına girdiğini söyledi.