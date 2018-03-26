Klasik Otomobil Müzesi'nde tarihe yolculuk

121 yıllık Fransız Marot Gardon'dan 40 yaşındaki Ferrari'ye kadar birçok klasiği çatısı altında toplayan Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Klasik Otomobil Müzesi, artık trafikte görmenin çok zor olduğu otomobilleri görme imkanı sunuyor.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ ARABALARA MERAKIM VAR"

Müzede 24 yıldır kişisel koleksiyonunu sergileyen klasik otomobil tutkunu Bratislav Petkovic, otomobiller hakkındaki temel bilgileri dergilerden öğrendiğini belirterek, "Çocukken de otomobillerle ilgili oyun oynardım. Yüzümü duvara döner, geçen arabanın sesinden hangi model olduğunu tahmin etmeye çalışırdım." dedi.

Otomobil sevgisinin günden güne tutkuya dönüştüğünü anlatan Petkovic, koleksiyonunun ilk parçasını 1965 yılında satın aldığını; bunun, 1908-1927 yıllarında üretilen "Ford T" olduğunu ifade etti.

Müzede 50 klasik otomobilin sergilendiğini aktaran Petkovic, bu klasik otomobillerin hem Sırbistan, hem de dünyada gelişen otomobil teknolojisine ışık tuttuğunu söyledi.

KOLEKSİYONUN EN GENCİ FERRARİ 1978

Petkovic, müzede eski Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz Tito'ya ait iki otomobilin de bulunduğunu belirterek, "Bunlardan biri zırhlı Pullman S600. Bu aracın ilginç bir hikayesi de var. Araba, havayoluyla daha çok mesafe katetti. Tito, uçakla gittiği yerlere bu aracı götürürdü." diye konuştu.

Koleksiyonunun en yeni parçasının ise 1978 model Ferrari 308 GTS olduğunu kaydeden Petkovic, müzede ayrıca 1969 ve 1978 yıllarında düzenlenen Formula 1 yarışlarına ait araçların da sergilendiği söyledi.