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Klasik otomobil tutkunları Safranbolu'da buluştu

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, tarihi şehir olan Safranbolu'da tarihi araçları buluşturduklarını söyledi.

28.05.2017 - 05:54
  1. Haberler
  2. Otomobil

Klasik araç sahiplerinin araçlarını koruduğunu, kendilerinin de Safranbolu'yu koruduğunu ifade eden Aksoy, "Safranbolu'yu tanıtmak adına her fırsatı değerlendirmeyi arzu ediyoruz. Klasik otomobiller her zaman insanların dikkatini çekmekte. Bu araçların içerisinde yaşamak, bu araçlara binmek büyük bir keyif. Safranbolu'da yaşamak da büyük bir keyif. Biz Safranbolu'yu tanıtmak adına bu araçları Safranbolu'ya davet ettik." diye konuştu.

Klasik otomobil tutkunları Safranbolu'da buluştu

İlçede klasik araçları seven çok sayıda insanın olduğunu aktaran Aksoy, etkinlik sayesinde Safranbolu halkının da bu araçları görme fırsatı bulduğunu belirtti.

Aksoy, etkinliğe katılan araçların birbirinden güzel olduğunu vurguladı.

Etkinlik kapsamında, klasik otomobil sürücüleri, Safranbolu Tarihi Çarşı ve Bağlar bölgesinde tur attı.

Klasik otomobil tutkunları Safranbolu'da buluştu

Klasik otomobil tutkunları Safranbolu'da buluştu

Klasik otomobil tutkunları Safranbolu'da buluştu

 

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