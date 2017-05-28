Klasik otomobil tutkunları Safranbolu'da buluştu

Klasik araç sahiplerinin araçlarını koruduğunu, kendilerinin de Safranbolu'yu koruduğunu ifade eden Aksoy, "Safranbolu'yu tanıtmak adına her fırsatı değerlendirmeyi arzu ediyoruz. Klasik otomobiller her zaman insanların dikkatini çekmekte. Bu araçların içerisinde yaşamak, bu araçlara binmek büyük bir keyif. Safranbolu'da yaşamak da büyük bir keyif. Biz Safranbolu'yu tanıtmak adına bu araçları Safranbolu'ya davet ettik." diye konuştu.

İlçede klasik araçları seven çok sayıda insanın olduğunu aktaran Aksoy, etkinlik sayesinde Safranbolu halkının da bu araçları görme fırsatı bulduğunu belirtti.



Aksoy, etkinliğe katılan araçların birbirinden güzel olduğunu vurguladı.



Etkinlik kapsamında, klasik otomobil sürücüleri, Safranbolu Tarihi Çarşı ve Bağlar bölgesinde tur attı.