Klasik ve Modern Minyatür Sanat Sergisi

Minyatür’ün serüveni Orta Çağ’dan itibaren başlayıp çeşitli coğrafyalarda işlenmiştir. Osmanlı’da resim sanatı olarak işlenmesiyle en üst seviyelere taşınmıştır. Her dönemde işlendiği kültürün ögelerini, önemli kişi ve olaylarını yansıtmıştır. Bu serüven içerisinde minyatür sanatı farklı dönemlerde farklı üslûp ve tarz özellikleriyle karşımıza çıkmıştır.

MİNYATÜR SANATI

Batılı tarzda resmin Osmanlı geç döneminde işlenmeye başlamasıyla minyatür önce yağlı boya tekniği ile yapılmış daha sonra zaman içerisinde önemini kaybetmiştir. Buna rağmen Minyatür sanatı da tıpkı diğer sanat dallarında olduğu gibi kümülatif ilerleyişini sürdürmüş günümüzde modern dünyanın birikim ve olanaklarıyla yeni boyutlar kazanmıştır.

Perinisa Askerova bu sergide klasik minyatür sanatına bağlı kalarak modern tarzda yeni yorumlar eklemiştir. Serginin en önemli özelliği minyatürün klasik dönem izleriyle günümüz dünyasına aktarım sağlamasıdır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da serginin açılışında yer alacak.