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Klasik ve Modern Minyatür Sanat Sergisi

İnsan Kitap Beyoğlu Şubesi Sergi Salonu’nda 1 ay boyunca kalacak olan Perinisa Askerova’nın Klasik ve Modern Minyatür Sanat Sergisi sanat zevki yaşattırıyor.

Haber Merkezi | 13.01.2018 - 16:28..
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Minyatür’ün serüveni Orta Çağ’dan itibaren başlayıp çeşitli coğrafyalarda işlenmiştir. Osmanlı’da resim sanatı olarak işlenmesiyle en üst seviyelere taşınmıştır. Her dönemde işlendiği kültürün ögelerini, önemli kişi ve olaylarını yansıtmıştır. Bu serüven içerisinde minyatür sanatı farklı dönemlerde farklı üslûp ve tarz özellikleriyle karşımıza çıkmıştır.

Klasik ve Modern Minyatür Sanat Sergisi

MİNYATÜR SANATI

Batılı tarzda resmin Osmanlı geç döneminde işlenmeye başlamasıyla minyatür önce yağlı boya tekniği ile yapılmış daha sonra zaman içerisinde önemini kaybetmiştir. Buna rağmen Minyatür sanatı da tıpkı diğer sanat dallarında olduğu gibi kümülatif ilerleyişini sürdürmüş günümüzde modern dünyanın birikim ve olanaklarıyla yeni boyutlar kazanmıştır.

Klasik ve Modern Minyatür Sanat Sergisi

Perinisa Askerova bu sergide klasik minyatür sanatına bağlı kalarak modern tarzda yeni yorumlar eklemiştir. Serginin en önemli özelliği minyatürün klasik dönem izleriyle günümüz dünyasına aktarım sağlamasıdır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da serginin açılışında yer alacak.

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