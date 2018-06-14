Her dönem yayımlanan kitapların reklamı, o dönemin ruhunu ve okuma alışkanlıklarını yansıtır. Eskiden yazarlara, bir yıldız muamelesi yapılırmış. Mutlaka bir slogan eşliğinde ve yazarın fotoğrafı ile hazırlanırmış afişler. Yazarın ön plana çıkarılması eskiden beri varmış demek.

İşte klasiklerin reklam afişleri…

1 - A. A. Milne / Winnie the Pooh





2 - Cormac McCarthy / Outer Dark

3 - F. Scott Fitzgerald / Muhteşem Gatsby

4 - Françoise Sagan / Bonjour Tristesse

5 - John Steinbeck / Fareler ve İnsanlar

6 - Kurt Vonnegut / Mezbaha No: 5

7 - Martin Amis / Money

8 - Rudyard Kipling / KIM

9 - Thomas Pynchon / V

10 - Truman Capote / Başka Sesler Başka Odalar

Kaynak: Flavorwire

Damla Karakuş

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