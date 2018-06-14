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Klasiklerin reklam afişleri

Reklam endüstrisinde kitapların yeri nasıldı? Klasikler için nasıl afişler kullanıldı?

Özel İçerik | 14.06.2018 - 13:38..
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klasiklerin reklam afişleri

Her dönem yayımlanan kitapların reklamı, o dönemin ruhunu ve okuma alışkanlıklarını yansıtır. Eskiden yazarlara, bir yıldız muamelesi yapılırmış. Mutlaka bir slogan eşliğinde ve yazarın fotoğrafı ile hazırlanırmış afişler. Yazarın ön plana çıkarılması eskiden beri varmış demek.

İşte klasiklerin reklam afişleri…

1 - A. A. Milne / Winnie the Pooh

Klasiklerin reklam afişleri

2 - Cormac McCarthy / Outer Dark

Klasiklerin reklam afişleri

3 - F. Scott Fitzgerald / Muhteşem Gatsby

Klasiklerin reklam afişleri

4 - Françoise Sagan / Bonjour Tristesse

Klasiklerin reklam afişleri

5 - John Steinbeck / Fareler ve İnsanlar

Klasiklerin reklam afişleri

6 - Kurt Vonnegut / Mezbaha No: 5

Klasiklerin reklam afişleri

7 - Martin Amis / Money

Klasiklerin reklam afişleri

8 - Rudyard Kipling / KIM

Klasiklerin reklam afişleri

9 - Thomas Pynchon / V

Klasiklerin reklam afişleri

10 - Truman Capote / Başka Sesler Başka Odalar

Klasiklerin reklam afişleri

Kaynak: Flavorwire

Damla Karakuş

[email protected]

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