Klavye delikanlıları ile 24 Haziran gecesi görüşürüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözleri üzerine sosyal medyada başlayan ‘Tamam mı, devam mı’ tartışmalarıyla ilgili AK Parti Sözücüsü Mahir Ünal’dan yorum geldi.

"ATILAN TWEET'LERİN ÇOĞU BOT"

Ünal, “Cumhurbaşkanımıza FETÖ’nün, PKK’nın ve küresel efendilerinin neden düşman olduğunu biliyoruz. Mesela Twitter’da TAMAM başlığını ele alalım twitlerin çoğu FETÖ’ nün ve PKK’nın etkin olduğu ülkelerden atılıyor. Çoğu bot hesaplar. Yunanistan’ı da anlayabiliriz. Ya içerdekiler. Muhalefeti itham altında bırakmak gibi bir kastım asla söz konusu olamaz ama muhalefetin Cumhurbaşkanımıza düşmanca saldıran Türkiye karşıtı güçlerle dilini, söylemini ayrıştırması gerekmez mi” sorusunu yöneltti.

"24 HAZİRAN GECESİ GÖRÜŞÜRÜZ"

Ünal, “Sandığın ne anlama geldiğini anlamayan klavye kahramanları, 24 Haziran gecesi görüşürüz” diye ekledi.