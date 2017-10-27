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Klimkin: Türkiye Kırım konusunda ilkeli duruş sergiliyor

Türkiye hakkında konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, "ilişkilerimiz aşırı derecede iyi" dedi.

27.10.2017 - 00:27
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Klimkin: Türkiye Kırım konusunda ilkeli duruş sergiliyor

Türkiye'nin Rusya ile iyi ilişkilerinin sorulduğu Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, "Türkiye Kırım konusunda ilkeli bir duruş sergiliyor ve bizim de aramız iyi durumda" şeklinde konuştu.

Klimkin: Türkiye Kırım konusunda ilkeli duruş sergiliyor

"TÜRKİYE - RUSYA İLİŞKİSİ BİZİM ARAMIZI BOZMAZ"

Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ele geçirip ilhak etmesinin dünyada İkinci Dünya Savaşı'ndan beri mevcut olan hukuk düzeninin ihlali anlamına geldiğini söyleyen Bakan Klimkin, bunun da ötesinde, yarımadada insani trajeninin yaşandığını dile getirdi.

Rusya'nın Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatarları'na yönelik her türlü baskıyı arttırdığını belirten Klimkin, Kırım Tatarları'nın pek çoğunun, Rusya'nın mevcut yasalarını ihlal etmedikleri halde Rus makamları tarafından tutuklanıp hapis cezalarına çarptırıldıklarını kaydetti.

Öte yandan Türkiye ile Rusya arasında belli konularda ilişkilerin gelişmesinin Türk-Ukrayna ilişkilerine olumsuz etkisinin olmadığını ifade eden Bakan Klimkin, Türkiye'nin Kırım konusunda sağlam ve ilkeli bir duruşunun olduğunu kaydetti.

Klimkin: Türkiye Kırım konusunda ilkeli duruş sergiliyor

TÜRKİYE'YE PASAPORT GEREKMEDEN GİREBİLİYORLAR

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkileri pek çok alanda “aşırı derecede iyi” olarak tanımlayan Ukraynalı bakan, bunların içinde insani alanın da bulunduğunu ve Ukraynalıların dünyada pasaporta gerek kalmadan modern kimliklerle giriş yapabildikleri ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirtti.

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