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K.Maraş'ta anne ve oğlu 10 kilo esrarla yakalandı

Kahramanmaraş'ta 10 kilogram esrarla yakalanan anne ve oğlu gözaltına alındı.

İHA | 03.09.2018 - 20:29..
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gaziantep’ten il merkezine seyir halinde olan 46 DK 998 plakalı otomobil durduruldu.

ANNE-OĞUL ÜZERİNDEN 10 KİLO ESRAR ÇIKTI

Hassas burunlu narkotik köpeği Alfi ile birlikte otomobilde yapılan aramada 10 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan anne A.K. ve oğlu K.A. gözaltına alındı.

K.Maraş'ta anne ve oğlu 10 kilo esrarla yakalandı

K.Maraş'ta anne ve oğlu 10 kilo esrarla yakalandı

Anne ve oğlu sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğüne götürülürken, uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan otomobil detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi. Polis ekiplerince otomobilde yapılan detaylı aramada 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Anne ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

K.Maraş'ta anne ve oğlu 10 kilo esrarla yakalandı

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