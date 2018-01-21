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Knesset'teki Ortak Arap Listesi Bloku Pence'i boykot edecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin İsrail Parlamentosu'nda yapacağı konuşmanın Arap bloğunca protesto edileceği açıklandı. İsrail Başbakanı Netanyahu bu duruma tepki gösterdi, 'utanç vericidir'dedi

AA | 21.01.2018 - 15:32..
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yarın İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapacağı konuşmayı boykot kararı alan Ortak Arap Listesi Bloku'na tepki gösterdi.

Knesset'teki Ortak Arap Listesi Bloku Pence'i boykot edecek

"UTANÇ VERİCİDİR"

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Netanyahu, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "ABD Başkan Yardımcısı'nın konuşmasının Knesset üyeleri tarafından boykot edilmesi utanç vericidir." dedi.

Netanyahu, Knesset'teki Ortak Arap Listesi Bloku'nu Pence'in ziyaretini engellemekle suçladı.

İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Ardenne ise "şoke edici ve korkunç" olarak nitelendirdiği boykot kararını kınayarak, "İsrail'deki Araplar, Eymen Avde ve ortaklarından daha iyi bir yönetim hak ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Knesset'teki Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı, Milletvekili Eymen Avde, "Mike Pence, tüm bölgeyi yok etme vizyonu taşıyan tehlikeli bir şahıstır. Dolayısıyla Ortak Arap Listesi üyesi milletvekilleri, Pence'in Knesset'teki konuşmasını boykot edecektir." açıklaması yapmıştı.

ABD-İSRAİL-FİLİSTİN GERİLİMİ

Orta Doğu turuna Mısır'dan başlayan ABD Başkan Yardımcısı Pence, bugün Ürdün'de temaslarda bulunuyor. Pence'in yarın İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya gelmesi, Knesset'te konuşma yapması ve Mescid-i Aksa’nın batı duvarı olan Burak Duvarı'nı (Ağlama Duvarı) ziyaret etmesi bekleniyor.

Pence'in ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını açıklamasından sonra geçen ay ertelenmiş, Washington yönetimi bunun gerekçesinin "Kongre'deki vergi reformu yasası oylaması" olduğunu duyurmuştu.

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