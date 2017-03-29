CHP'nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı Selin Sayek Böke Habertürk canlı yayınında koalisyon hükümetlerini yere göğe sığdıramadı.

CHP'Lİ BÖKE: KOALİSYON DÖNEMİ EKONOMİ DAHA İYİYDİ

Böke'ye göre koalisyon dönemlerinde Türkiye'nin ekonomik büyüme rakamları, tek parti iktidarı olan dönemlerden daha hızlı ve daha verimli.

KOALİSYON KAVGALARINI HATIRLIYOR MUSUNUZ

Böke'nin koalisyon güzellemelerinin ardından internette herkesin erişebileceği bir videoyu bulduk. Videoda 90'lı yıllarda Türk siyaseti, yani koalisyon dönemleri ekonomik gelişim düzeyimiz ve yapılan tartışmalar çok net ortaya çıkıyor.

Koalisyon dönemi Tansu Çiller - Mesut Yılmaz kavgası İZLE

'1.5 KATRİLYON NEREDE' KAVGASI

Bir havalimanının içinde yer alan tek bir binanın, hangarın açılışının bile konu edinebildiği tartışma programları hala hafızalarda. Başbakan Tansu Çiller'in 1.5 katrilyonun hesabını veremediği, Mesut Yılmaz'ın '14 havalanının temel atılmasına hazırlık aşamasına gelmesi' projeleri için "onları biz yaptık" kavgası.

SELİN HANIM İZLE GÖR

İzleyin, Selin Sayek Böke'ye de izletin, 90'lı koalisyon döneminde Türkiye'nin gündemi neydi, şu an ne..

Selin Sayek Böke hayır için koalisyonu övdü VİDEO