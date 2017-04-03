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KOBİ'lere 3 milyar TL kredi verildi

Bakan Özlü, 114 bin 675 KOBİ'ye toplam 2.9 milyar TL kredi verildiğini açıkladı.

03.04.2017 - 12:43
  1. Haberler
  2. Ekonomi

KOBİ'lere 3 milyar TL kredi verildi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: "Bugüne kadar 460 bin 167 KOBİ'den 114 bin 675'i kredisini aldı. Bu miktar da 2 milyar 924 milyon 658 bin liradır. Yani yaklaşık 3 milyar lira civarında sıcak para piyasaya girmiş oldu." açıklaması yaptı.

"BEKLEYENLERE DE KREDİ VERİLECEK"

Parası hazır bekleyen KOBİ'lere de ödemelerin yapılacağını belirten Özlü; "Ne zaman oldu bu? İlk krediyi 10 Mart'ta verdik. 10 Mart'tan bugüne piyasaya 3 milyar lira civarında bu küçük işletmelere sağlanan kredi. Yine aşağı yukarı 100 binden fazla, bankalarda işlemi bitmiş, parası hazır bekleyen KOBİ'lerimiz var. Onları da inşallah bu krediyle buluşturacağız." diye konuştu.

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