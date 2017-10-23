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Kobra etkisi nedir

Kötü giden bir şeyi düzeltmek için yapılan bir eylem sonucunda durumun daha da içinden çıkılamaz bir hale gelmesine kobra etkisi denir.

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  2. İpucu

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Kobra etkisi adını, Hindistan'ın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde yaşanan bir olaydan alır.

Başkent Delhi'de zehirli kobraların sayısı artmış, insan hayatını tehlikeye sokacak hale gelmişken ve bir çok ölüm vakasının sebebi kobra zehri olmuşken İngiliz yönetiminin aklına parlak bir fikir gelir.

Yönetim, aç ve yoksul olan insanlara bir duyuru yayınlayacak ve yakalanıp teslim edilen her bir kobra yılanı için ödeme yapacaktır.

Fikir, oldukça olumlu karşılanmış ve uygulamaya konmuştur. Başlarda etkili gibi görünen uygulama daha sonra tuhaf bir hal alacaktır.

Şehirde irili ufaklı onlarca kobra çiftliği oluşmuştur. İnsanlar bir gelir kapısı olarak gördüğü kobra avcılığını, yetiştirip satma şekline uyarlamıştır.

Çiftliklerde yetiştirilen binlerce kobra, yönetime "Yakaladık" diyerek satılır.

İngiliz Hükümeti'nin bunu geç fark etmesi nedeniyle, kısa sürede şehirde beklenenin aksine binlerce yılan olmuştur.

Uygulamanın kaldırılmasıyla Hintliler, yetiştirdikleri kobraların artık para etmemesi nedeniyle tamamını salarlar.

Bir kaç gün içerisinde sokaklar eskiye oranla kat be kat fazla zehirli kobrayla dolar taşar. Kobra nüfusu ciddi sayıda artmış ve ilk duruma göre çok kötü bir hal almıştır.

Bu sebeple o günden bugüne ne zaman bir müdahale sonucunda mevcut durumdan daha kötü bir durumla karşılaşılırsa, bu deyim yani "Kobra etkisi" kullanılır.

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