taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.134
USD
4,8681
EURO
5,6961
ALTIN
192,13
PETR
74,1200

Kobra tarafından ısırılan Aref sağlığına kavuştu

Antalya'da kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra Türkiye'de panzehir olmadığı için Mısır'a götürülen illüzyonist Aref, hafta sonu ülkeye dönüyor.

DHA | 25.07.2018 - 10:51..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İllüzyonist Aref Ghafouri, 15 Temmuz'da, gösteri için gittiği Antalya'da, hazırlık yaparken kobra cinsi yılanı tarafından sağ el bileğinin üstünden ısırıldı.

Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehrin vücuduna yayılmasını önleyen Ghafouri, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Kobra tarafından ısırılan Aref sağlığına kavuştu

TEDAVİSİNDE 24 TÜP PANZEHİR KULLANILDI

İlk müdahalesi yapılan ve geceyi burada geçiren Aref, Türkiye'de kobra serumu bulunmadığı için 16 Temmuz'da özel uçakla tedavisi için Mısır'a götürüldü.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Kasr en-Nil Hastanesi'nde tedaviye alınan Aref'e, 24 tüp panzehir verildi.

Kobra tarafından ısırılan Aref sağlığına kavuştu

HAFTA SONU ÜLKEYE DÖNECEK

Aref Ghafouri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Instagram'daki kişisel sayfasında piramitler önünde dua eder halde bir fotoğrafını paylaşan Ghafouri, "Allah'ın izniyle sizin de dualarınızla sağlığıma kavuştum, beni en zor anlarımda bile bırakmayan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Aref Ghafouri, tedavisinin tamamlandığını, hafta sonuna kadar Türkkiye'ye geleceğini kaydetti.

Kobra tarafından ısırılan Aref sağlığına kavuştu

Kobra tarafından ısırılan Aref sağlığına kavuştu



Kobra tarafından ısırılan Aref sağlığına kavuştu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kayıp Evrim'in babasından çelişkili ifadeler

Kayıp Evrim'in babasından çelişkili ifadeler

81
Ormana girenlerden yolunu kaybedip ölenler oldu

Ormana girenlerden yolunu kaybedip ölenler oldu

120
Hülya Avşar'dan başarısız Do the shiggy denemesi

Hülya Avşar'dan başarısız Do the shiggy denemesi

100
İletişim ve Strateji Başkanlıklarına atama yapıldı

İletişim ve Strateji Başkanlıklarına atama yapıldı

39
Alpay Özalan HDP'lilere geçit vermedi

Alpay Özalan HDP'lilere geçit vermedi

214
Türkiye'den ABD'nin yüzsüzlüğüne cevap

Türkiye'den ABD'nin yüzsüzlüğüne cevap

26
Yunanistan'daki yangın faciasının perde arkası

Yunanistan'daki yangın faciasının perde arkası

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM