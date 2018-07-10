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Kobra yılanının dev avı: Kertenkele

Güney Afrika'da bulunan Kruger Uluslar Parkı'nda sürüngenlerin inanılmaz bir savaşı kaydedildi. Bir kobra ile dev kertenkele ölümüne savaştı.

Haber Merkezi | 10.07.2018 - 16:00..
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Hayvanlar alemi her zaman hayatta kalma savaşlarına, beslenme kavgalarına sahne oluyor. O kavgalardan biri de sürgünlenler ailesinde meydana geldi. Kruger Ulusal Parkı'nda bir kobra ile dev kertenkelenin savaşı vardı.

Kobra yılanının dev avı: Kertenkele

DEV KERTENKELEYİ AVLADI

Dünyanın en zehirli hayvanlarından biri olan kobra, karada yaşayan en büyük sürüngenlerden olan dev kertenkeleyi ensesinden yakalayarak ısırdı. Kertenkele hayatta kalabilmek için kobraya saldırdı ancak bu hamlesinde başarılı olamadı. Bunun üzerine yılandan kaçmaya çalışan kertenkele çırpınmaya başladı.

Dev kertenkeleyi avlayama çalışan kobra - VİDEO

ZEHİRLENEREK ÖLDÜRDÜ

Uzun bir mücadelenin ardından kertenkele kaçamayacağını anlayarak kobraya teslim oldu. Kertenkelenin kalın derisini aşan zehir hayvanın vücuduna işlerken zehrin etkileri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Hayvanı bir süre sonra hareketsiz bırakan kobra zehri, bir süre sonra ise öldürdü.

Kruger Ulusal Parkı'ndaki bu çetin sürüngen savaşının galibi kobra yılanı oldu.

Kobra yılanının dev avı: Kertenkele

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