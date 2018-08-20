Koç ile düğün konvoyunu durdurdular

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde gerçekleşen bir düğünde koyunları otlatan 2 çoban bahşiş alabilmek içi seyir halindeki düğün konvoyunun önünü kurbanlık koç ile kapatınca ortaya komik görüntüler çıktı.

TUHAF GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Düzmeydan Köyü’nde gerçekleştirilen bir düğünde ilginç görüntüler oraya çıktı. Başka bir köye çok sayıda araçla gelini almaya giden damat tarafı dönüşte oldukça ilginç bir görüntü ile karşılaştı. Merada Kurban Bayramı için hazırlanan küçükbaş hayvanları otlatan 2 çoban düğün konvoyunu görünce 2 bin lira değerindeki kurbanlık koç ile düğün konvoyunun önünü kapattı.

KOÇ İLE ARABANIN ÖNÜNÜ KESTİLER

Bir çoban koçu gelin arabasının önünde bekletirken diğer çobanda düğün sahibinden bahşiş alabilmek için sıkı pazarlığa girdi. Oldukça komik ve güzel görüntülerin ortaya çıktığı anlarda çobanlar 150 lira alarak yolu trafiğe açtı. Konvoydaki diğer vatandaşlarda bu anları cep telefonları ile kaydetti.