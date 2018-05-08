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Kocadan eşine 'Geç geldin' dayağı

Antalya'da bir kadın eve geç geldiği için kocasının şiddetine maruz kaldı.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 09:59..
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Antalya Manavgat'ta yaşayan 2 çocuk annesi kimliği belirsiz bir kadın, aynı mahallede oturan arkadaşına oturmaya gitmişti. Mesaj atarak çağıran kocası sokakta kendisini bekliyordu. Eve dönmek için sokağa çıkan kadın kocasıyla ve onun dayağıyla karşılaştı.

GEÇ GELEN KADINA ŞİDDET

Star TV'nin ulaştığı görüntülerde talihsiz kadının sokak ortasında darp edildiği görülürken hiç kimsenin müdahale etmemesi ve olayla ilgili polise ihbar yada şikayette bulunmaması dikkat çekti.

Kocadan eşine "geç geldin" dayağı ViDEO

ŞİDDET BİR AHLAK SORUNUDUR

Yere düşen kadına vurmaktan geri durmayan adam, ölüm tehditleri ve hakaretler eşliğinde kadını eve götürdü. Şiddetin yanında ikili arasındaki tartışma da adamın kadına yaşam hakkı vermeyen bir ahlaka sahip olduğunu gösterdi.

KARISINA "SEN KİMSİN BENİ İSTEYECEKSİN" DEDİ

"Annen baban seni alsın götürsün seni" dediği kadının "Ben de istemiyorum seni" sözlerine "Sen kimsin de beni isteyeceksin? Ben isterim yada istemem" cevabını verdi.

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