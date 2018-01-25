Kocaeli kaza: 2 yaralı

Beyaz Saray, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonda söyleyemediklerini yazınca gerçekler ortaya çıktı. Yalan dolu açıklamada yer alan OHAL ve kaygı konularının yer almadığı belirtildi.

Beyaz Saray'ın iki yüzlü 'kaygı' açıklaması yalanlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından, anneler de Mehmetçik için çalışmaya başladı.

Hatay ve Tokat'ta annelerden Mehmetçik'e dolma ve içlik

Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında Leganes'e 2-1 yenildi. İlk maçı 1-0 kazanan Real Madrid, kupaya veda etti.

New York borsası, ABD'li yatırım bankalarının hisselerindeki artış ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşle günü "karışık" seyirle tamamladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli çocuğun yaralandığı belirtildi.

Batı Şeria'da bir Filistinli çocuk yaralandı

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Ahmet Çatayev'in yardımcılarından biri tutuklandı

Gürcistan'da, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısının planlayıcısı Ahmet Çatayev ve ekibine yardım ettiği ileri sürülen bir Gürcü vatandaşı tutuklandı.