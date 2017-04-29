Kocaeli Körfezi'nde LPG yüklü tankerde yangın

İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında gökyüzüne siyah dumanların yükseldiği tankere itfaiye ekipleri karadan ulaşamadı, alevlere havadan ve denizden müdahale edildi.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Dakikalar sonra Tütünçiftlik açıklarındaki alevler kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışması yapıyor.
CAN KAYBI YOK
NTV yayınına bağlanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, patlama riskinin bulunduğunu söyledi. Haber ajansları, yangında can kaybı veya yaralının olmadığını bildiriyor.