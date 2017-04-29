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Kocaeli Körfezi'nde LPG yüklü tankerde yangın

Kocaeli Körfezi'ndeki bir tankerde yangın çıktı.

29.04.2017 - 16:41
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İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında gökyüzüne siyah dumanların yükseldiği tankere itfaiye ekipleri karadan ulaşamadı, alevlere havadan ve denizden müdahale edildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Dakikalar sonra Tütünçiftlik açıklarındaki alevler kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışması yapıyor.

CAN KAYBI YOK

NTV yayınına bağlanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, patlama riskinin bulunduğunu söyledi. Haber ajansları, yangında can kaybı veya yaralının olmadığını bildiriyor.

Kocaeli Körfezi'nde LPG yüklü tankerde yangın

Kocaeli Körfezi'nde LPG yüklü tankerde yangın

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