Kocaeli Körfezi'nde LPG yüklü tankerde yangın

Kocaeli Körfezi'ndeki bir tankerde yangın çıktı.

63 yaşındaki kadın, karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan tetkikler sonucunda iç organlarının ters tarafta olduğunu öğrendi.

İç organlarının yerinin ters olduğunu 63 yaşında öğrendi

Avusturya Başbakanı'ndan ikiyüzlü bir açıklama geldi. Türkiye'nin AB'ye alınmayıp, mülteciler konusunda yeni ilişkiler kurulmasını belirtti.

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Rus rakibini nakavt eden Kadir dünya şampiyonu oldu

Yıllardır sokaklarda karton toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Kadri Dalkıran, MMA'da dünya şampiyonu olarak tüm gençlere örnek oldu.