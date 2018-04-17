Kocaeli merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmada Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Yalova, Trabzon, Bursa, Balıkesir, Sivas, Antalya, Adana, Elazığ olmak üzere toplamda 13 ilde ikamet eden veya çalışan toplam 47 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

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Kocaeli merkezli 13 ilde yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 47 askerden 38’i yakalanarak gözaltına alındı.