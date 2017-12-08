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Kocaeli Üniversitesi'nde ortak paylaşım gardırobu

Bu yıl başlatılan "Gardırop" projesi, yardıma muhtaç öğrencilere yerinde ulaşmanın yanı sıra paylaşım kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

AA | 08.12.2017 - 08:59..
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Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Vakfı'nca bu yıl üniversitenin sosyal tesislerinde uygulamaya alınan "Gardırop" projesi, üniversite öğrencileri ile akademisyenlerin kullanmadıkları kıyafetleri bağışlamasıyla başladı.

Gardıroptan, kendi evlerindeki gibi beğendikleri ürünleri alabilen ihtiyaç sahibi öğrenciler, hiçbir ücret ödemeden mağazadan ayrılıyor.

KOÜ Vakfı Genel Sekreteri Cihan Emre Tomruk, projenin üniversitedeki öğrenciler dikkate alınarak oluşturulduğunu söyledi.

Kocaeli Üniversitesi'nde ortak paylaşım gardırobu

"BÜYÜK FİRMALARIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Akademisyen, idari kadro ve öğrencilerin projeyi desteklediğini anlatan Tomruk, şunları kaydetti:

"Buraya gelecek giysilerin kullanılmamış ya da buna yakın şekilde, temiz, ütülü şekilde gelmesi gerekiyor. Buraya gelen kıyafetler gönüllülerce uygun yerlere konuluyor. İhtiyaç duyulan kıyafet ve eşyalar öğrencilerimiz tarafından alınıyor. Bu projede ne getirenin ne de ihtiyaç sahibi öğrencimizin aldığı giysinin herhangi bir kaydı var. Projenin büyük firmalarca desteklenerek çok daha fazla kişiye ulaşan bir yapıya kavuşmasını arzuluyoruz."

Tomruk, üniversitede ihtiyaç sahibi öğrencilerin de oluğunu belirterek, bu kişilerin ihtiyaç duydukları herhangi bir ürünü merkezden ücretsiz alabildiğini söyledi.

Kocaeli Üniversitesi'nde ortak paylaşım gardırobu

"PAYLAŞIM KÜLTÜRÜNÜ HEDEFLEDİK"

Aşırı tüketimi önlemeyi, yardımlaşma ve birliktelik bilinci oluşturmayı önemsediklerine dikkati çeken Tomruk, "Tüketim toplumunda yaşıyoruz. Herkesin gardırobunda kullanmadığı giysiler yer alıyor. Bu projenin temelinde paylaşım kültürü oluşturmayı hedefledik. Buraya giren herkesin kendi gardırobuymuş gibi faydalanmasını amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz buradaki ruhu, kültürü alıp üniversitemizden mezun olduklarında çalışacakları yerlere götürmelerini amaçlıyoruz." diye konuştu.

Tomruk, proje kapsamında Umuttepe yerleşkesindeki ürünleri, kentin çeşitli noktalarında eğitim gören üniversite öğrencilerine de ulaştırmak istediklerini belirterek, "Aslında bunun diğer üniversitelere de kamu, özel sektörlerde bulunan kurumlara da bir örnek teşkil etmesini ve bu örneğin çoğalarak devam etmesini arzuluyoruz." dedi.

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