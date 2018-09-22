Kocaeli Valiliği: Babanın intihar nedeni psikolojik

Olay, perşembe günü sabah saatlerinde, Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi.

BANYODA İNTİHAR ETTİ

Banyoya giren İsmail Devrim, kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Bir süre sonra yakınları kapıyı zorlayarak içeri girdiklerinde İsmail Devrim'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail Devrim'in cenazesi, morga kaldırıldı. Devrimin, bir fabrikada çalışırken geçen ay motosikletten düşmesi sonucu sağ kolundan yaralandığı, ardından işsiz kaldığı öğrenildi.

OĞLUNA PANTOLON ALAMADIĞI İÇİN BUNALIMA GİRDİ

Diğer taraftan, Devrim'in liseye giden oğlunun, okulun istediği pantolonu olmadığı için derse alınmayarak eve gönderilmesi nedeniyle bunalıma girerek intihar ettiği iddia edildi. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kesim aileye yardımcı olmak istedi.

20 TL OLAN PANTOLON 100 TL'YE SATILIYOR

Normal zamanlarda 20 lira gibi cüzi fiyatlara satılan pantolonlar, okul üniforması adı altında 100 liraya kadar satışa sunuluyor. Okullardaki yöneticilerin "bu kıyafetleri alacaksınız dayatması" ise maddi durumu kötü olan aileleri zor durumda bırakıyor.

VALİLİK "OLAY PANTOLON DEĞİL PSİKOLOJİK" DEDİ

Kocaeli Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Valilik açıklamasında İsmail Devrim'in intiharı ve iddialarla ilgili şöyle denildi: "Körfez ilçemizde yaşanan intihar olayı basında yer almıştır. Söz konusu haberler; 'intihar sebebi çocuklarına kıyafet alamadığı ve bu sebeple okula alınmadıkları' şeklinde yayınlanmıştır. Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır. Haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, olumsuz algı oluşturmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır."





İNCELEME BAŞLATILDI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da olayla ilgili inceleme başlatıldı. Okulun güvenlik kamerası kayıtlarında, Devrim'in oğlunun okula alındığı ve evine gittiğinin görüldüğü belirtildi. Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan da konuşya ilgili şöyle dedi: "İnceleme başlatıldı, gerekirse soruşturma da açılacaktır. Aile ile biz konuşamadık. Aile bu olaydan sonra gitmiş. Okulda böyle bir şey var mı; iddia edilen konular eğer sübute ererse soruşturma açılacak. Ama var mı yok mu belli değil. Okul müdürü diyor 'Böyle bir şey yok'. 'Biz' diyor, 'kimseyi geri çevirmedik, hatta gelenlere biz kıyafet de aldık, talepte bulunanlara.' Velinin bize böyle bir talebi de yok."