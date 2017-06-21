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Kocaeli ve Diyarbakır Valileri yer değiştirdi

Bugün yayınlanan Valiler Kararnamesiyle Vali Güzeloğlu ve Vali Aksoy'un sırayla aynı şehirlerde görev yaptıkları ortaya çıktı.

21.06.2017 - 11:52
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Kocaeli ve Diyarbakır Valileri yer değiştirdi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle 40 ilin valisi değişirken atamalarda ilginç de bir durum ortaya çıktı.

GÖREVLERİ BİRBİRLERİNE TESLİM EDEN VALİLER

Kararname ile Diyarbakır Valiliği'ne atanan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun, bugünkü kararname ile yerine atanan Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ile 2006 yılından beri görev yaptıkları valilikleri birbirlerine devir teslim ettikleri ortaya çıktı.

2006 yılında Samsun'da başlayan Vali Güzeloğlu, bu görevini 2010 yılında Mersin'den gelen Vali Aksoy'a devrederek kendisi Mersin Valisi oldu. Valiler Kararnamesi ile 2014 yılında Vali Hasan Basri Güzeloğlu Kocaeli Valisi olurken, aynı yıl Hüseyin Aksoy da Diyarbakır Valisi oldu.

Kocaeli ve Diyarbakır Valileri yer değiştirdi

Bugün yayımlanan kararname ile Kocaeli Valisi Güzeloğlu, Diyarbakır Valisi olurken, Diyarbakır Valisi  Hüseyin Aksoy da Kocaeli Valisi olarak atandı. Son kararname ile birlikte Valiler Aksoy ve Güzeloğlu'nun son 11 yıldır görev yaptıkları illerin Valilik makamlarını birbirlerine devrettikleri ortaya çıktı.

VALİ HÜSEYİN AKSOY'UN ÖZGEÇMİŞİ

Hüseyin Aksoy, 1963 yılında Trabzon ili Köprübaşı İlçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokulu burada tamamladı. 1980 yılında Trabzon Lisesi'nden mezun oldu ve aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı. 1984 yılında Fakültenin Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Çeşitli ilçelerde Kaymakamlık ve Mülkiye baş müfettişliği yaptıktan sonra sırası ile 2001 yılında Muğla Valiliğine, 2006 yılında Mersin Valiliğine, 2010 yılında Samsun Valiliğine, 2014 yılında Diyarbakır Valiliğine ve bugünkü kararname ile Kocaeli Valiliğine atandı.

Kocaeli ve Diyarbakır Valileri yer değiştirdi
Vali Hüseyin Aksoy

VALİ HASAN BASRİ GÜZELOĞLU'NUN ÖZGEÇMİŞİ

Hasan Basri Güzeloğlu, 1964 Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Türkiye'nin değişik yörelerinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu. Çeşitli ilçelerde Kaymakamlık yaptıktan sonra sırası ile 2003 yılında Gümüşhane Valiliği'ne, 2004 yılında Karaman Valiliği'ne, 2006 yılında Samsun Valiliği'ne, 2010 yılında Mersin Valiliği'ne, 2014 yılında Kocaeli Valiliği'ne ve bugün çıkan kararname ile Diyarbakır Valiliği'ne atandı.

Kocaeli ve Diyarbakır Valileri yer değiştirdi
Vali Hasan Basri Güzeloğlu

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