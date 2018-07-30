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Kocaeli'de 1 kişi tartıştığı eniştesi ve yeğenini öldürdü

Kocaeli'de yaşayan Cemil B., yeğeniyle tartıştıktan sonra pompalı tüfeğine sarıldı. Eniştesini ve yeğenini öldüren Cemil B., polise teslim oldu.

İHA | 30.07.2018 - 02:46..
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Kartepe'de saat 22:30 sularında akrabalar arasında çıkan tartışmada kan döküldü. 65 yaşındaki Mehmet Demirci, oğlu ve Cemil B.'yi ayırmak isterken hayatını kaybetti.

Kocaeli'de 1 kişi tartıştığı eniştesi ve yeğenini öldürdü

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Kanlar içinde kalan baba ve oğlu yere yığılırken olayı görenlerin haber vermesi sonucu bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ile oğlunun yaşamını yitirdiği tespit etti. Alkollü olduğu iddia edilen Cemil B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayda biraderi ve yeğenini kaybettiğini ifade eden Ali Bozkurt, Cemil Bozkurt'un alkol alarak eniştesi ile sürekli benzer tartışmalar yaşadığını söyledi.

Kocaeli'de 1 kişi tartıştığı eniştesi ve yeğenini öldürdü


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