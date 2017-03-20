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Kocaeli'de 14 yaşındaki kıza cinsel istismar

Kocaeli'nin Derince ilçesinde cinsel istismar suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan 3 kişi serbest kaldı.

20.03.2017 - 11:54
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Derince İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alandan gelen otomobili durdurdu. Kimlik kontrolü yapıldığı sırada kız çocuğunun kimliğinin olmadığı görüldü.

HAKKINDA KAYIP BAŞVURUSU VAR

Jandarma, 14 yaşındaki C.G.'nin ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğunu tespit etti.

3 GÖZALTI

C.G. sınıf arkadaşının 25 yaşındaki ağabeyi U.E.'nin cinsel istismarına uğradığını daha sonra U.E.'nin arkadaşları 25 yaşındaki Y.G. ve 24 yaşındaki M.B. ile tanıştığını Y.G.'nin arkadaşının evinde cinsel istismarda bulunduğunu, M.B.'nin ise ofisine ve evine götürerek cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Otomobilde bulunan Y.G. ve M.B. gözaltına alınırken, U.E. ise jandarma ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Derince İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 3 kişi 'çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BABASI CEZAEVİNDE, ANNESİ İSTEMİYOR

Babası cezaevinde olan, boşanarak yeniden evlenen annesi ile birlikte yaşayan C.G.'yi annesinin kabul etmemesi üzerine yurtta kalması için çalışmalar başlatıldı.

Kocaeli'de 14 yaşındaki kıza cinsel istismar

Kocaeli'de 14 yaşındaki kıza cinsel istismar

Kocaeli'de 14 yaşındaki kıza cinsel istismar

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