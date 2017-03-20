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Jimi Manuwa'dan navakt eden yumruk

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Başbakan: Erzincan öyle bir evet diyecek ki Avrupa'dan duyulacak

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1 Kayyum atanan belediyede elektrik üretimi Kayyum ataması yapılan Batman Belediyesi, 90 bin liralık yatırımla ayda 100 bin liralık elektrik üretmeye başladı.

2 Humus’tan tahliye edilen Suriyelileri İHH karşıladı Rejim ablukası altında sıkıştıkları bölgeden çıkarılarak Azez ve Cerablus'a götürülen bin 354 Suriyeli için kamplarda çadırlar kuruldu.

3 Fatih ve Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu Fatih ve Başakşehir'de gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon dolar olduğu belirtilen uyuşturucu ele geçirildi.

4 Meryem Uzerli başörtüsü taktı Suudi Arabistan'a gideceği için tesettüre giren Meryem Uzerli, takipçileri için bir video paylaştı.

5 Aziz Yıldırım Cumhurbaşkanı'yla birlikte Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenen Futbol Zirvesi'nde Erdoğan ile Aziz Yıldırım yan yana geldi.

6 Kocaeli'de 14 yaşındaki kıza cinsel istismar Kocaeli'nin Derince ilçesinde cinsel istismar suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan 3 kişi serbest kaldı.