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Kocaeli’de 200 polisle uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 polisle düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İHA | 10.05.2018 - 22:07..
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Kocaeli genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.

10 Mayıs günü, sabah saatlerinde İl Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon için harekete geçti.

Kocaeli’de 200 polisle uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

NARKOTİK KÖPEKLER EŞLİK ETTİ

200 personel ve narkotik köpeklerinin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonlarda belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Operasyon anları ise polis kamerası ile kaydedildi.

Evler, yataklar, tuvaletler ve kullanılmayan metruk binaların arandığı operasyonda, uyuşturucu sattığı belirlenen 25 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli’de 200 polisle uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

26 FARKLI YERDE UYUŞTURUCU SATIŞI

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda bir kısmı bavula zulalanmış halde 3 kilo eroin, 40 adet ecstasy hap, 100 gram esrar, 1,62 gram metamfetamin, 0,38 gram kokain ile 2 tabanca ele geçirildi.

İfadeleri alınması için emniyete götürülen şahıslar hakkında yapılan incelemede, 26 farklı noktada uyuşturucu sattıkları tespit edildi.

Kocaeli’de 200 polisle uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı



Kocaeli’de 200 polisle uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı



Kocaeli’de 200 polisle uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

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