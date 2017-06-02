Kocaeli'de 310 kilo esrar ele geçirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç üniversiteye rektör ataması yaptı.

6

ABD'den Suriye'deki DEAŞ karşıtı gruplara 500 milyon dolar

Trump yönetimi, Irak ve Suriye’deki eğit-donat programları için 2018 mali yılı savunma bütçesindenden 1 milyon 769 milyon dolar ayırdı.