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Kocaeli'de 6 HDP'li yönetici tutuklandı

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 20 kişi gözaltına alındı. Kocaeli'deki operasyonda gözaltına alınanların 6'sı tutuklandı.

İHA | 20.02.2018 - 22:01..
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Kocaeli emniyet ekiplerinin sosyal medyada terör progpagandası yapan şahıslara yöenlik düzenlediği operasyonda 6 kişi için tutuklanma kararı verdi.

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Kocaeli’de sosyal medya üzerinden ‘Zeytin Dalı’ harekatını karalamaya yönelik propaganda yaparak halkı sokağa dökmeye çalıştığı iddia edilen kişilere yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Karar sonrasında polis ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlenerek HDP ve DBP Gebze ilçe yöneticilerinin de aralarında bulundu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan D.A., M.A., M.A., B.T., Z.A. ve M.Z.Ü bu sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 6 şahısın da tutuklanmasına karar verildi.

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