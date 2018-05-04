taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.770
USD
4,2496
EURO
5,0867
ALTIN
179,05
PETR
73,4500

Kocaeli'de ağaçlar kitap açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10. Kitap Fuarı öncesi ağaçlara, klasik eserlerden oluşan kitaplar astı.

AA | 04.05.2018 - 12:03..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Kocaeli'de ağaçlar kitap açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10. Kocaeli Kitap Fuarı'nı düzenleniyor. Fuar öncesi vatandaşların dikkatini çekmek için belediye farklı bir yöntem buldu.

Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasında bulunan yürüyüş yolundaki asırlık çınar ağaçları ile diğer ilçe merkezleri ve üniversite kampüslerindeki ağaçlara, Türk ve Dünya klasiklerinden oluşan kitaplar asıldı.

Kocaeli'de ağaçlar kitap açtı

20 BİN KİTAP ASILDI

Ağaçlara asılan 20 bin kitap vatandaşlar tarafından kısa sürede toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, geçen hafta 'Kitaba Koş' etkinliği düzenlendiklerini, gerçekleştirilen organizasyona vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

Kocaeli'de ağaçlar kitap açtı

"KİTABA OLAN İLGİ ARTACAK"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Kitaba ilginin yoğun olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum. Gençler, anneler, dedeler hep beraber buradayız. Herkes ağaçlardan kitap toplamak için geldi. Bu çok güzel bir hatıra olarak kalacak ve kitaba olan ilgi her geçen gün artacak." dedi.

Kocaeli'de ağaçlar kitap açtı

5 MAYIS'A KADAR AÇIK

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapılacak etkinlik 5 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl verilmeyecek
Nobel Edebiyat Ödülü; İsveç Akademisi’nden bir üyenin eşi hakkındaki cinsel saldırı iddiaları nedeniyle bu yıl dağıtılmayacak.
30 bin öğrenciye kitap fuarı hediye çeki
7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor.
Gezici kütüphane öğrencilerle buluşuyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet veren gezici kütüphane okullarda öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.
Hıdrellez kutlamaları
Hıdırellez Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

210
Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi

Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi

60
Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

35
Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılmayacak

Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılmayacak

261
CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

305
Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim

Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim

447
Atletico Madrid Arsenal'i eleyerek finale yükseldi

Atletico Madrid Arsenal'i eleyerek finale yükseldi

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM