Kocaeli'de ağaçlar kitap açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10. Kocaeli Kitap Fuarı'nı düzenleniyor. Fuar öncesi vatandaşların dikkatini çekmek için belediye farklı bir yöntem buldu.

Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasında bulunan yürüyüş yolundaki asırlık çınar ağaçları ile diğer ilçe merkezleri ve üniversite kampüslerindeki ağaçlara, Türk ve Dünya klasiklerinden oluşan kitaplar asıldı.

20 BİN KİTAP ASILDI

Ağaçlara asılan 20 bin kitap vatandaşlar tarafından kısa sürede toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, geçen hafta 'Kitaba Koş' etkinliği düzenlendiklerini, gerçekleştirilen organizasyona vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

"KİTABA OLAN İLGİ ARTACAK"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Kitaba ilginin yoğun olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum. Gençler, anneler, dedeler hep beraber buradayız. Herkes ağaçlardan kitap toplamak için geldi. Bu çok güzel bir hatıra olarak kalacak ve kitaba olan ilgi her geçen gün artacak." dedi.

5 MAYIS'A KADAR AÇIK

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapılacak etkinlik 5 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak.