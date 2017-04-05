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Kocaeli'de AK Parti'nin referandum standına saldırı

Darıca'da broşür dağıtan Ak Parti Gençlik Kolları üyeleri ile anne ve kızı arasında çıkan tartışma sonrası anne ile kızı standı devirdi.

05.04.2017 - 22:47
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Referandum çalışmaları kapsamında Osmangazi Mahallesi'nde stand kuran Ak Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları üyeleri broşür dağıtmaya başladı. Yoldan geçen isimleri henüz öğrenilemeyen anne ve kızı, broşörü almayı reddetti. Bu sırada partili gençler ile anne ve kızı arasında tartışma çıktı.

Kocaeli'de AK Parti'nin referandum standına saldırı

Genç kız, iddiaya göre "Sizi burada istemiyoruz" diyerek standı tekmeledi. Stand devrildi, broşürler etrafa saçıldı. Gençlerin şikayeti üzerine polisler anne ve kızını ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Ak Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Ak Parti Darıca ilçe Başkanı Muzaffer Bıyık ile birlikte Darıca Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek durum hakkında bilgi aldı.


Kocaeli'de AK Parti'nin referandum standına saldırı

Kocaeli'de AK Parti'nin referandum standına saldırı

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