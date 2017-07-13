taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.810
USD
3,5715
EURO
4,0922
ALTIN
140,45
PETR
47,7400

Kocaeli'de aracın vites kutusundan yılan çıktı

İzmit'te yaşayan Ömer Ekiz, otomobiline giren yılanı görünce itfaiyeden yardım istedi.

13.07.2017 - 10:43
  1. Haberler
  2. Yaşam

Kartepe Suadiye Mahallesi'nde oturan Ömer Ekiz, otomobilini bakım için Körfez Sanayi Sitesi'ne getirdi. Ömer Ekiz, bu sırada 41 FR 395 plakalı otomobilinde ayaklarının arasından süzülen yılanı fark etti. Yılan aracın motor kısmına girince, Ömer Ekiz itfaiyeden yardım istedi.Kocaeli'de aracın vites kutusundan yılan çıktı

VİTES KUTUSUNU SÖKÜNCE YILANI GÖRDÜ

Ömer Ekiz itfaiyenin gelmesini beklerken, sanayi sitesindeki elektrikçilerden aracın torpido kısımlarının sökülmesi için yardım istedi. Araçta yılanın olduğunu öğrenen elektrikçiler, korkarak yardımda bulunamayacaklarını belirtti.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi ve Ömer Ekiz yılanı bulmak için çalıştı. Bu sırada ellerinde sopa olan bazı esnaf da aracın etrafında toplandı. Ömer Ekiz aracının teyp bölümünü ardından da vites kutusu kısmını sökünce yılan ortaya çıktı.

Kocaeli'de aracın vites kutusundan yılan çıktı

İTFAİYECİ YILANI YAKALADI

Vites kutusundan çıkan yılan, araçtan dışarı fırlayınca çevrede toplananlar kaçışmaya başladı. Ömer Ekiz ile bir itfaiyeci yılanın peşinden koştu. İtfaiye elindeki hayvan yakalama aparatı ile yılanı yakalarken, Ömer Ekiz yılanı başından tutarak havaya kaldırdı

Kocaeli'de aracın vites kutusundan yılan çıktı

1,5 METRE UZUNLUĞUNDAKİ YILANI POŞETE KOYDU

Ömer Ekiz yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı doğaya salınmak üzere itfaiyenin uzattığı poşete koydu. İtfaiye ekipleri yılanı uygun bir yerde doğaya saldı.Kocaeli'de aracın vites kutusundan yılan çıktı

Kocaeli'de aracın vites kutusundan yılan çıktı

Kocaeli'de aracın vites kutusundan yılan çıktı

Kocaeli'de aracın vites kutusundan yılan çıktı

Kocaeli'de aracın vites kutusundan yılan çıktı

İlginizi Çekebilir
Kadınlarla erkekler arasındaki 10 fark
Mesele kadının veya erkeğin birbirine karşı üstünlükleri değil ama bazı konularda kadınlar önde.
Beyaz aslan Tia yeni doğum yaptı
Çek Cumhuriyeti'nde özel bir hayvanat bahçesinde yaşayan beyaz aslan Tia, yavrularına kavuştu.
İzmir'de yol isteyen ambulans şoförüne tepki gösterildi
Narlıdere'de bir hastayı hastaneye götüren ambulans şoförünün yol istemesine sinirlenen sürücü, araç kamerasına yansıdı.
Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır
Eğer çok istiyor fakat yapamıyorsanız, önerilerimizle yeniden kitap okuma alışkanlığı kazanabilirsiniz.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
15 Temmuz'un en genç gazisinin gözyaşları

15 Temmuz'un en genç gazisinin gözyaşları

67
ABD ve Almanya'dan Türkiye’deki vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı

ABD ve Almanya'dan Türkiye’deki vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı

123
Ali Avcı FETÖ'den gözaltına alındı

Ali Avcı FETÖ'den gözaltına alındı

96
Bakan Bozdağ 15 Temmuz gecesini anlattı

Bakan Bozdağ 15 Temmuz gecesini anlattı

73
Mercedes emisyon değerleriyle oynadı iddiası

Mercedes emisyon değerleriyle oynadı iddiası

27
Cengiz 15 milyon euroya Roma'ya satıldı

Cengiz 15 milyon euroya Roma'ya satıldı

20
ABD'de 15 Temmuz afişlerine yasak

ABD'de 15 Temmuz afişlerine yasak

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM