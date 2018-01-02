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Kocaeli'nde aşırı hız ve şerit ihlali ölüm getirdi

Kandıra ilçesinde şerit ihlali yapan otomobilin karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu 2 sürücü yaşamını yitirdi.

DHA | 02.01.2018 - 00:59..
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İzmit ile Kandıra arasındaki karayolunun Davuldere mevkiinde meydana gelen kazada, Kandıra istikametine giden 26 yaşındaki Bünyamin Duru idaresindeki 41 FK 988 plakalı otomobil, karşı istikamete geçerek Kadir Şen idaresindeki 41 FB 602 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kocaeli'nde aşırı hız ve şerit ihlali ölüm getirdi

2 SÜRÜCÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekibi araçlarda sıkışan sürücüleri çıkardı. 112 Acil ekipleri her iki sürücünün de öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bünyamin Duru ve Kadir Şen'in cenazeleri İzmit Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Kocaeli'nde aşırı hız ve şerit ihlali ölüm getirdi

İBRE 130'DA TAKILI KALDI

Kaza sonrası Bünyamin Duru'nun kullandığı otomobilin hız göstergesinde ibrenin 130 kilometrede takılı olduğu görüldü. Yaşamını yitiren Bünyamin Duru'nun 2 gün sonra askere gideceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nde aşırı hız ve şerit ihlali ölüm getirdi

Kocaeli'nde aşırı hız ve şerit ihlali ölüm getirdi

Kocaeli'nde aşırı hız ve şerit ihlali ölüm getirdi

Kocaeli'nde aşırı hız ve şerit ihlali ölüm getirdi

Kocaeli'nde aşırı hız ve şerit ihlali ölüm getirdi

Kocaeli'nde aşırı hız ve şerit ihlali ölüm getirdi

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