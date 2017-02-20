Darıca Nenehatun Mahallesi Tuzla Caddesi Harun Sokak üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, Darıca’da bulunan bir atlı spor kulübünde cirit yarışlarına katılan atlardan biri, sahipleri tarafından otomobil yıkama yerine götürüldü.

ARAÇ YIKAMA YERİNDE KÖPÜKLE AT YIKADILAR

Akaryakıt istasyonu içinde araç yıkama alanında temizlenen araçların şaşkın bakışları arasında bir süre bekleyen at daha sonra yıkama ünitesine sokuldu. Hazırlık antrenmanlarında bedeni çamurla kaplanan at, burada basınçlı su ve köpük ile yıkanarak temizlendi.

ARACINI YIKAMAYA GELEN SÜRÜCÜ, O ANLARI TELEFONUNA KAYDETTİ

O esnada aracını yıkayan sürücülerden biri ise hemen yanı başında atın yıkandığını görünce telefonuna sarıldı. Sahipleri tarafından atın yıkanmasını saniye saniye çeken sürücü, zaman zaman da alandaki temizlenen araçları çekerek şaşkınlığını ortaya koydu.

Kocaeli'de atı akaryakıt istasyonunda yıkadılar VİDEO

AT, BASINÇLI SUYLA DURULANDI

Görüntülerde önce basınçlı su ile üzerindeki çamuru dökülen at, daha sonra köpük ile vücudu kaplanan atı, sahipleri elleriyle yıkadılar. Özenle yıkanan at, son olarak yine basınçlı su ile durulanarak kalacağı alana götürüldü.

AĞRI'DA İSE ATI BATTANİYEYE SARIP SOĞUKTAN KORUDULAR

Diğer yandan Ağrı'dan gelen bir görüntüde ise at arabalarıyla evlerine ekmek götürmek için taşımacılık yapan vatandaşlar atlarını soğuktan korumak için battaniyelere sarıyor.