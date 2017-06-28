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Kocaeli'de babaanneye dayak kavgası: 6 yaralı

Gölcük ilçesinde babaannesi Havva Bir'i döven Önder Bir, çıkan kavga sonucu amcası ve kuzenin silahlı saldırısına uğradı.

28.06.2017 - 01:55
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Olay, saat 22.30 sıralarında Gölcük İlçesi Hisareyn Mahallesi Kevser Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Önder Bir evlerinde kalan babaannesi Havva Bir'i bilinmeyen bir nedenle dövdü. Gözlükleri kırılan Havva Bir karşı dairede oturan diğer oğlunun evine gitti. Babaannesinin kuzeni tarafından darp edildiğini öğrenen Mustafa Bir amcasının evine gitti.

Kocaeli'de babaanneye dayak kavgası: 6 yaralı

Tartışma büyüyünce Mustafa ve babası Mahmut Bir evdeki tüfekleri alarak ayrı ayrı ateş etti. Olayda baba-oğulun açtığı ateş sonucu akrasbaları olan 6 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kısmı kendi imkanları ile hastaneye giderken, Gülden ile Hikmet Bir ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayın ardından kaçan Mahmut ve oğlu Mustafa Bir'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'de babaanneye dayak kavgası: 6 yaralı

Kocaeli'de babaanneye dayak kavgası: 6 yaralı
Kocaeli'de babaanneye dayak kavgası: 6 yaralı
Kocaeli'de babaanneye dayak kavgası: 6 yaralı
Kocaeli'de babaanneye dayak kavgası: 6 yaralı

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