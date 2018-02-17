Kocaeli’de bal üreticileri Türk askerine bal gönderdi

Kocaeli’nin İzmit İlçesi’nde bulunan Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği Afrin’de Türkiye için savaşan askerlere destek vermek amacıyla 1 tonun üzerinde ağırlığı olan bin 71 kavanoz kahvaltılık ve petek bal hazırladı.

BALLAR YOLA ÇIKTI

Kocaeli ili içerisindeki arıcılar ve çeşitli kurumlardan toplanan ballar, panelvan aminibüse yüklenerek Kilis İl Jandarma Üst Komutanlığı’na doğru yola çıktı.

"ASKERİMİZİN ARKASINDAYIZ"

1 tonun üzerindeki balların yüklendiği araç ile yola çıkan Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yılmaz, “Yaptığımız kampanya ile topraklarımız için Afrin’de savaşan askerlerimize bizim de bir katkımız olsun dedik. Askerlerimizin arkasında olduğumuzu beyan ediyoruz” dedi.