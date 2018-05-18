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Kocaeli'de bıçaklı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan olayda 2 kardeş bıçaklanarak hayatını kaybetti.

AA | 18.05.2018 - 01:53..
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Kocaeli'de 44 yaşındaki Erdal Karadaş ve 34 yaşındaki Ruşen Karadaş, akrabaları Hüseyin Karadaş ile kavga etti. İstanbul'dan geldiği belirtilen Hüseyin Karadaş, 2 kardeşi bıçaklayarak öldürdü.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Sırasöğütler Mahallesi 1537. Sokak'taki evlerinin önünde, Gebze Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Erdal Karadaş ve İstanbul'da pastacılık yapan kardeşi Ruşen Karadaş ile akrabaları olduğu öğrenilen Hüseyin K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K, Karadaş kardeşleri bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS CİNAYET ZANLISININ PEŞİNDE

Çeşitli yerlerinden bıçaklanan kardeşlerden Erdal Karadaş olay yerinde yaşamını yitirirken, kardeşi Ruşen Karadaş ise yapılan ilk müdahalesinin ardından bir özel hastaneye kaldırıldı. Karadaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Hüseyin K'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlı Hüseyin K'nın daha önce işlediği cinayet nedeniyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu da öğrenildi.

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