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Kocaeli'de bir araç su kanalına yuvarlandı

Kocaeli'de bir çift seyir halindeki aracın içinde kavga etmeye başladı. Kavga nedeniyle kontrolden çıkan araç su kanalına uçtu.

İHA | 04.11.2018 - 01:32..
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavga eden bir çiftin içerisinde bulunduğu otomobil yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Çenedere Viyadüğü altı Yıldırım Sokak girişinde meydana gelen olayda araçtaki iki kişi de yara almadı.

Kocaeli'de bir araç su kanalına yuvarlandı

Kocaeli'de bir araç su kanalına yuvarlandı VİDEO


ÇİFT BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

R.Ö., idaresindeki 41 BA 259 plakalı otomobille seyir halindeyken eşiyle arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Yan yatan otomobil içerisindeki R.Ö. ve eşi kazadan yara almadan kurtuldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından R.Ö. ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Sağlık kontrolleri olay yerinde yapılan R.Ö. ve eşinin birbirlerinden şikayetçi olması üzerine polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü..

Kocaeli'de bir araç su kanalına yuvarlandı

Kocaeli'de bir araç su kanalına yuvarlandı


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