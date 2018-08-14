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Kocaeli’de bir doktor evinde ölü bulundu

Özel bir hastanede görev yapan Psikiyatri Uzmanı Dr. Nihat Zincir, evinde ölü bulundu.

İHA | 14.08.2018 - 05:58..
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Başiskele ilçesinde açılan özel bir hastanede görev yapan 47 yaşındaki Psikiyatri Uzmanı Dr. Nihat Zincir’in yakınları, kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine Gölcük’teki eve gelen ekipler, içeri girdiklerinde Zincir’i hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Zincir’in öldüğü belirlendi.

GATA MEZUNU

Zincir’in cansız bedeni polsi ekiplerinin incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Zincir’in cenazesi işlemlerin tamamlanması sonrasında yarın memleketi Eskişehir’e gönderilerek toprağa verilecek.

Öte yandan Ankara GATA Askeri Tıp Akademisi ve Askeri Tıp Fakültesi’nden mezun olan Nihat Zincir, TCG Barbaros Fırkateyni’nde tabip subay olarak görev yapmıştı.

Kocaeli’de bir doktor evinde ölü bulundu

Kocaeli’de bir doktor evinde ölü bulundu

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