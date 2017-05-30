Kocaeli'de bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakladı

Dün akşam saatlerinde, Körfez Atalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mutfakta yemek hazırlayan Kübra G. ile eşi Özgür G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

EŞİNE BIÇAKLA SALDIRDI

Öfkelenen Kübra G. yemek hazırlarken kullandığı bıçakla eşine saldırdı. Özgür G. kolu ve bacağına aldığı 3 bıçak darbesiyle yaralandı. Özgür G. kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan Kübra G. polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



