Kocaeli'de bir kişi çıktığı kayalıktan 2 satte kurtarıldı

MASAK, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşta kasıtlı olarak felaket tellallığı yapan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan kişi, kurtarma ekipleri tarafından indirildi.

Kur üzerinden yapılan saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Ekonomimiz güçlüdür." denildi.

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Berat Albayrak: Dolar artışı net bir saldırıdır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son bir saat içindeki dolar artışından dolayı açıklama yaptı.