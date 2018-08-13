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Kocaeli'de bir kişi çıktığı kayalıktan 2 satte kurtarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan kişi, kurtarma ekipleri tarafından indirildi.

AA | 13.08.2018 - 01:12..
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Arkadaşlarıyla İzmit'ten Kerpe'ye gelen 35 yaşındaki Ozan Kaya, denize atlamak için 13 metre yükseklikteki Kartal Kayalıkları'na tırmandı.

Kocaeli'de bir kişi çıktığı kayalıktan 2 satte kurtarıldı

2 SAATLİK UĞRAŞ SONUÇ VERDİ

Kayalıkların yüksekliğini görünce denize atlamaktan vazgeçen Kaya, dik kayalıklardan aşağıya inemedi.

Havanın kararması üzerine, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi'nden (KOSKEM) yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler, aşağı inmekte zorlanan Kaya'yı 2 saat süren çalışmalar sonucunda beline ip bağlayarak aşağı indirdi.

Kaya, kurtarıldıktan sonra görevlilerden özür diledi.

Kocaeli'de bir kişi çıktığı kayalıktan 2 satte kurtarıldı

Kocaeli'de bir kişi çıktığı kayalıktan 2 satte kurtarıldı

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