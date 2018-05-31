Kocaeli'de bomba alarmı

Akşam saatlerinde, Yeni Mahalle Mehtap Sokak üzerinde çöp konteynerinin yanına bırakılan valizi gören çevredekiler bomba olabileceğini bildirerek, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanını çağırdı.

VALİZDEN ÇİMENTO TORBASI ÇIKTI

Bomba imha uzmanı yaptığı incelemenin ardından fünye ile valizi patlattı. Valizden çimento torbası çıktı. Bir kişinin eskiyen valizi ve kullanmadığı, çimento torbasını da içerisine koyarak çöpe atmış olabileceği belirtildi.