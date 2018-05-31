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Kocaeli'de bomba alarmı

İzmit'te çöp konteynerinin yanına bırakılan valiz paniğe neden oldu.

DHA | 31.05.2018 - 03:23..
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Akşam saatlerinde, Yeni Mahalle Mehtap Sokak üzerinde çöp konteynerinin yanına bırakılan valizi gören çevredekiler bomba olabileceğini bildirerek, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanını çağırdı.

Kocaeli'de bomba alarmı

VALİZDEN ÇİMENTO TORBASI ÇIKTI

Bomba imha uzmanı yaptığı incelemenin ardından fünye ile valizi patlattı. Valizden çimento torbası çıktı. Bir kişinin eskiyen valizi ve kullanmadığı, çimento torbasını da içerisine koyarak çöpe atmış olabileceği belirtildi.

Kocaeli'de bomba alarmı

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